Kirsten Dunst walgt nog steeds van kus met Brad Pitt

23 augustus 2019

17u19

Bron: ET 2 Film Heel wat vrouwen hadden maar wat graag in haar plaats willen zijn, maar in 1994 mocht Kirsten Dunst (37) de knappe Brad Pitt (55) kussen in ‘Interview with the Vampire’. Alleen: de actrice was toen amper 11 jaar oud, terwijl Pitt al 30 was. Erg leuk vond Dunst de ervaring dus niet.

Het magazine Entertainment Today vroeg actrice Kirsten Dunst naar haar ervaring op de set van ‘Interview with the Vampire’ en ook haar kus met Brad Pitt kwam ter sprake. “Ja, dat was walgelijk", riep de actrice uit. “Ik blijf daarbij. Het zou maar eng zijn als een 11-jarige zou zeggen: ‘Dit was geweldig!’ Dan zou je denken: ‘Er is iets mis met dit kind.’” En hoewel de kus niet echt leuk was, vond Kirsten het samenwerken met Brad Pitt en Tom Cruise wel erg leuk. “Ze waren zo lief tegen me", vertelde ze. “Ik bedoel: die productie, die film ... Ik had zoiets nog nooit meegemaakt - misschien ‘Marie Antoinette’, gezien waar de film werd opgenomen. Maar afgezien daarvan maken ze dit soort films gewoon niet meer.” En Kirsten vervolgde: “Ze behandelden me echt als hun kleine zusje.”