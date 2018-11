Kippenvel: eerste levensechte beelden van liveactionfilm ‘The Lion King’ MVO

23 november 2018

07u28 25 Film “Everything the light touches is our kingdom”, met slechts één quote wist het Amerikaanse publiek welke trailer ze deze Thanksgiving plots voorgeschoteld kregen. Disney geeft een eerste glimp vrij van de nieuwe ‘The Lion King’, en Simba ziet er levensecht uit als pasgeboren leeuwtje.

Disney werkt momenteel aan live-action-remakes van al hun oude klassiekers. Zo namen ze ook al ‘Cinderella’, ‘The Jungle Book’ en ‘Beauty And The Beast’ onder handen. De eerstvolgende film van dat genre is ‘Dumbo’, onder regie van Tim Burton.

In ‘The Lion King’ zal James Earl Jones net als in het origineel de stem van Mufasa zijn. Donald Glover wordt Simba, en zelfs Beyoncé maakt haar opwachting. Zij speelt de volwassen versie van Simba’s vriendinnetje, Nala.

De trailer toont - uiteraard - één van de meest iconische scènes uit de geschiedenis van Disney. Het moment waarop de pasgeboren Simba, de toekomstige koning, op Pride Rock getoond wordt aan de rest van het dierenrijk. Ook de tekenfilm uit 1994 opent met dat beeld.

De prent wordt geregisseerd door Jon Favreau, en gebruikt dezelfde motion-capture-techniek om de dieren tot leven te brengen als ‘The Jungle Book’.

In juli 2019 zal de film voor het eerst in de zalen te zien zijn.