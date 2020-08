Kinepolis toont eerste twee speeldagen van Pro League live op groot scherm BDB

05 augustus 2020

16u11 0 Film Voor voetbalfanaten start het nieuwe seizoen in mineur, want door de coronacrisis kunnen ze hun favoriete club niet aanmoedigen in het stadion. Kinepolis, de Pro League en Eleven Sports slaan daarom de handen in elkaar en tonen de eerste twee speeldagen live op groot scherm.

Vanaf zaterdag 8 augustus zijn Belgische voetballiefhebbers welkom in de bioscoop om hun favoriete ploeg naar de overwinning te stuwen. Kinepolis, de Pro League en Eleven Sports bieden fans een unieke kans om de eerste twee speeldagen van de competitie live op het grote scherm te volgen, want door de coronacrisis vinden alle matchen momenteel achter gesloten deuren plaats.

Van de wedstrijd genieten kan in een veilige omgeving, want net zoals bij elk bioscoopbezoek is er een maximumcapaciteit en moet je verplicht een mondmasker dragen en je handen ontsmetten bij het binnenkomen. Een ticket kost 9 euro en is vanaf woensdag te koop via kinepolis.be.

Deze wedstrijden zijn te zien bij Kinepolis:

8 augustus

· Club Brugge - Sporting Charleroi

· Antwerp - Moeskroen

· Standard Luik - Cercle Brugge

9 augustus

· STVV - KAA Gent

· Zulte Waregem - KRC Genk

· KV Mechelen - RSC Anderlecht

· KV Kortrijk - Waasland-Beveren

· OH Leuven - KAS Eupen

· KV Oostende - Beerschot

14 augustus

· Moeskroen - KV Mechelen

15 augustus

· KRC Genk - OH Leuven

· KAA Gent - KV Kortrijk

· Sporting Charleroi - KV Oostend

16 augustus

· Cercle Brugge - Antwerp

· Beerschot - Zulte Waregem

· KAS Eupen - Club Brugge KV

· RSC Anderlecht - STVV

17 augustus

· Waasland-Beveren - Standard de Liège