Kinepolis sluit alle cinema's tot eind deze maand Sven Spoormaekers

13 maart 2020

00u00 1 Film "Wij moesten onze klanten en personeel beschermen", zegt CEO Eddy Duquenne van Kinepolis. De cinemaketen besliste gisteravond om alle zalen tot minstens 31 maart te sluiten.

Bij Kinepolis volgden ze de situatie omtrent corona al dagen op de voet. De cinemaketen heeft geen bioscopen in Italië, waar de regering al besliste om alle zalen tijdelijk te sluiten. "Maar in de negen landen waar we wel aanwezig zijn, waren we in overleg met de overheid", zegt CEO Eddy Duquenne. Gisteravond viel de beslissing: alle bioscopen in België gaan dicht. "Het is niet gemakkelijk om zo'n ingrijpende beslissing te nemen", aldus Duquenne. "Maar in deze tijden zou het onverantwoord zijn om de noodzaak om de bevolking te beschermen naast ons neer te leggen. We hadden al een aantal maatregelen genomen om onze klanten en personeelsleden te beschermen - de capaciteit van de zalen was al beperkt, bijvoorbeeld. Maar we moeten ons ook als onderneming beschermen. Uiteraard zal dit een weerslag hebben op ons bedrijfsresultaat, maar we konden niet anders. Bovendien zou er sowieso een moment gekomen zijn waarop de klanten zelf hadden beslist om uit veiligheidsoverwegingen hun avondje cinema te schrappen."

Kinepolis vraagt klanten om de socialemediakanalen te raadplegen voor meer informatie, onder meer over de compensatie van tickets.