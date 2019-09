Kinepolis organiseert gratis kijkdag in alle bioscopen: “Een hele avond vol trailers” MVO

18 september 2019

15u51 0 Film Moet iedereen van jou al vijftien minuten zwijgen vóór de film begint, omdat je zo’n fan bent van trailers? Dan is de Discovery Day van Kinepolis misschien wel iets voor jou. In de hoop te ontdekken op welke films de Vlaming het meest zit te wachten, organiseren alle Kinepolis bioscopen een gratis kijkdag.

Die vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Bezoekers kunnen gratis tickets bestellen, en krijgen een XXL-trailershow met de trailers van alle nieuwste blockbusters, in een gewone versie (12+) én een versie voor gezinnen. Tijdens de gewone versie wordt er ook exclusief beeldmateriaal van enkele nieuwe releases vertoond. Daarna ga je naar huis met een leuke totebag gevuld met filmnieuws en kortingen.

“We hebben het concept al eens uitgeprobeerd, en dat was een groot succes”, klinkt het bij de organisatie. “Nu willen we het opnieuw doen, op grotere schaal. We doen organiseren de Discovery Day trouwens niet alleen in België. Ook in onze Franse en Spaanse bioscopen vindt de kijkdag op hetzelfde moment plaats. Zo willen we onze klanten op een leuke manier informeren over ons aanbod.”

Interesse? Je kan tickets bestellen via kinepolis.be.