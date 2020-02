Kinepolis opent eerste ScreenX-zaal met scherm van 270 graden: de ‘3D’ voor mensen die niet tegen 3D kunnen MVO

04 februari 2020

Kinepolis sloeg de handen in elkaar met CJ 4DPLEX, een wereldspeler in bioscooptechnologie, voor de opening van verschillende ScreenX-zalen in haar Europese bioscopen. De afgelopen maanden werd reeds een ScreenX-zaal geopend in Kinepolis Madrid, Utrecht, Lomme en Metz. Op woensdag 5 februari is het de beurt aan Kinepolis Antwerpen, dan opent de eerste ScreenX-zaal van België er de deuren voor het publiek. ScreenX laat het publiek toe voorbij het kader van een traditioneel bioscoopscherm te kijken en te genieten van een 270 graden-kijkervaring.

Het is een aanrader voor wie het concept van 3D wel leuk vindt, maar steeds misselijk wordt na vijf minuutjes met zo’n 3D-bril op de neus. ScreenX geeft ook extra dimensie aan je kijkervaring, zonder dat je het gevoel krijgt dat er brokstukken naar je hoofd vliegen.

Het panoramische beeld -gecreëerd door twee extra schermen aan de twee zijkanten van de zaal- dompelt je helemaal onder in het verhaal en creëert een nog intensere, 270 graden-filmervaring. De ScreenX-ervaring wordt beperkt tot fragmenten van de film, waar het een meerwaarde biedt en extra sfeer kan scheppen, het is dus niet zo dat de volledige film in ScreenX-formaat wordt vertoond.

De grootste releases van dit jaar, zoals ‘Birds Of Prey’, ‘No Time To Die’ en ‘Mulan’ worden allemaal in ScreenX-formaat aangeboden.