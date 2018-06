Kinepolis gaat wereldwijd voor laserprojectoren MVO

14 juni 2018

10u23 1 Film Bioscoopketen Kinepolis gaat wereldwijd al zijn bioscopen uitrusten met laserprojectie. Het bestelt daarvoor ongeveer driehonderd laserprojectoren bij Cinionic, de cinema-joint venture van de Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco.

Kinepolis startte in 2014 met laserprojectie in bepaalde zalen, waaronder in Antwerpen en Brussel. Volgens topman Eddy Duquenne zorgt de technologie voor een betere beeldkwaliteit. Daarnaast gebruikt de projectiemethode ook minder stroom.

De bioscoopketen heeft in totaal 50 vestigingen in Europa, waarvan 17 in Nederland. Het concern heeft daarnaast 44 bioscopen in Canada. Tegen 2021 moeten die allemaal voorzien zijn van laserprojectie.