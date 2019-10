Kinepolis deed de test: naar deze 10 films kijkt de Vlaming het meest uit MVO

17 oktober 2019

14u22 2 Film Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseerde Kinepolis in al haar Belgische bioscopen een gratis ‘Discovery Day’, waarbij de aankomende films werden gepresenteerd aan de hand van een trailershow. 3500 bezoekers lieten zich trakteren op een voorsmaakje van het aankomende filmaanbod. Aan het einde van de rit verzamelde Kinepolis ook enkele inzichten over de films. Ze kwamen ze erachter naar welke films de bezoekers – na het bekijken van de trailers – het meest uitkijken.

De film waar bezoekers (1141 respondenten) het meest naar uitkijken is ‘Maleficent: Mistress of Evil’; liefst één op de twee geeft aan deze film zeker te willen zien. De top 3 wordt aangevuld met ‘Torpedo’ en ‘Frozen 2’. Op ‘Torpedo’ na blijft het een internationale top 10.

In de line-up voor families, waarin uitsluitend kindvriendelijke trailers werden vertoond, stond ‘Frozen 2’ afgetekend op nummer één. Ook ‘Maleficent: Mistress of Evil’, ‘F.C. De Kampioenen: Viva Boma!’ ‘Jumanji: The Next Level’ en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ beloven heel wat jonge bioscoopbezoekers en families aan te spreken in de komende maanden.

DE TOP 10

1. ‘Maleficent : Mistress of Evil’ - nu in de zalen

Angelina Jolie keert terug als de bekende heks uit ‘Doornroosje’ met een veel minder bekend achtergrondverhaal. Waar ze in de vorige film nog op het goede pad leek te zijn, blijkt nu dat Maleficent alsnog wordt overgenomen door duistere verlangens.

2. ‘Torpedo’ - vanaf 23 oktober

Een Vlaamse duikbootfilm, het kan. Dat bewijst ‘Torpedo’. Met Koen De Bouw en een aanvullende Vlaamse topcast belooft het een oorlogsprent vol bloedstollende momenten te worden.

3. ‘Frozen 2' - vanaf 20 november

Het in onderhand wel duidelijk: people are not letting it go. Anna en Elsa, de zusjes uit ‘Frozen’, zijn dus terug voor een tweede avontuur. Geen liefdesverhaal voor Elsa, zoveel maakte Disney al duidelijk, maar we komen wel veel meer te weten over hun ouders.

4. ‘Star Wars : The Rise of Skywalker’ - vanaf 18 december

De laatste film in het ‘Star Wars’-saga van Disney belooft een grote, spectaculaire ontknoping. Ook de Vlaamse kijkers willen blijkbaar erg graag weten hoe het afloopt met Rey en haar vrienden. En wie die opkomende Skywalker dan wel mag zijn...

5. ‘Mulan’ - vanaf 25 november

De zoveelste Disneyfilm in het rijtje: ook ‘Mulan’ zal veel kijkers naar de zaal lokken. Dat ondanks het feit dat de studio alle liedjes en zelfs het geliefde draakje Mushu uit de film geschrapt heeft.

6. Knives Out - vanaf 27 november

Cluodeo, maar dan op het grote scherm. Tijdens een familiebijeenkomst in een groot landhuis werd een moord gepleegd. Haast iedereen heeft een motief. Maar wie is nu de echte dader?

7. Bad Boys for Life - vanaf 22 januari 2020

Met Adil en Bilal in de regisseursstoel met die wel een pareltje worden: ‘Bad Boys For Life’ is de langverwachte laatste film in de reeks, maar daarvoor niet minder actievol.

8. ‘Jumanji : The Next Level’ - vanaf 11 december

Je zou denken dat één keertje opgeslokt worden door een gevaarlijk videospel genoeg is om het af te leren, maar niets is minder waar. Wanneer één van de Jumanji-vrienden opnieuw in de computerwereld verdwijnt, komen zijn kompanen achter hem aan om de redding in te zetten - mits ze het zelf overleven, natuurlijk.

9. ‘Terminator: Dark Fate' - vanaf 6 november

He is back. In ‘Terminator: Dark Fate’ zien we heel wat oude bekenden, maar ook heel wat nieuwe gevaren. De strijd tussen mens en cyborg gaat verder.

10. ‘Midway’ -

Oorlogsprent ‘Midway’ focust zich op de moed van enkele Amerikaanse soldaten tijdens Wereldoorlog II. Met name een paar jonge piloten die tegen alle slaagkansen in hun leven wagen voor hun land.