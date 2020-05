Kinepolis bioscopen maken zich klaar voor heropening: “Er is een protocol uitgewerkt voor de veiligheid” MVO

13 mei 2020

12u12 6 Film Nu de winkels pas heropend zijn, begint ook Kinepolis Group voorzichtig na te denken over een heropstart. Bij ons zijn de bioscopen al sinds 13 maart op slot. De grootste lokale ketens, Kinepolis en UGC, sloten toen beiden de deuren.

“Als management zijn wij ervan overtuigd dat wij de nodige maatregelen hebben genomen om deze crisis het hoofd te bieden”, zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group. “Wij kijken ernaar uit binnenkort opnieuw de deuren van onze bioscopen te kunnen openen en bezoekers de ultieme filmbeleving te bieden, in een veilige omgeving. Wij hebben hiertoe een protocol uitgewerkt ter bescherming van bezoekers en medewerkers, en zijn hierover in overleg met de sectorfederaties en lokale overheden. Bioscopen bieden dicht-bij-huis entertainment, in een controleerbare omgeving, en zijn een manier om het beperkte vrijetijdsaanbod deze zomer uit te breiden.”

Minder zitplaatsen

Wat de veiligheidsmaatregelen precies zullen inhouden, kan Kinepolis op dit moment nog niet vrijgeven. “We wachten de reacties van de sector en de lokale overheden af”, aldus woordvoerder Anneleen Van Troos. Al valt wel te verwachten dat men niet meteen voor volle zalen zal kiezen, en dat de snoepwinkel zal sluiten. “Het spreekt voor zich dat de maatregelen een impact gaan hebben op onze zitcapaciteit. Maar concrete details daarover hebben we nog niet. Vanaf het moment dat al deze maatregelen wél op punt staan zullen we daar ook onmiddellijk over communiceren.”

Genoeg films

Bij Kinepolis België verwacht men dat er voldoende films beschikbaar zullen zijn tegen de tijd dat de zalen weer openen. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid dus niet terugvallen op oudere prenten. Films waarvan we zeker weten dat ze nog deze zomer zullen verschijnen, zijn ‘Mulan’, ‘Tenet’ en ‘Wonder Woman 2'.