Kinderen in tranen, ouders in shock: bioscoop toont trailer horrorfilm voor voorstelling tekenfilm TDS

09 april 2019

10u34

Bron: BBC 0 Film Heel wat ouders die met hun kinderen naar de voorstelling van tekenfilm ‘Peppa Pig’ gingen kijken in de Britse stad Ipswich, hebben even naar adem moeten happen. Voor de kinderfilm van start ging kregen de kijkers in de zaal onder meer een trailer van een horrorfilm te zien. “ Kinderen barstten in huilen uit”, reageren ouders ontzet.

Het had een gezellig uitje moeten worden, toen heel wat ouders met hun kroost naar de voorstelling trokken van tekenfilm ‘Peppa Pig: Festival of Fun’. De jonge kinderen beleefden echter de schrik van hun leven, toen vooraf de trailer van horrorfilm ‘Ma’ werd getoond, een film vol dode lichamen en seksueel geweld. In de trailer is bovendien ook een man te zien die brutaal wordt aangereden. Ook daarna liep het fout: er volgde een trailer van superheldenfilm ‘Brightburn’, waarin een kind met een luguber masker te zien is, evenals veel bloederige beelden en een hoop geweld.

Excuses

Het voorval gebeurde in een zaal van Empire Cinemas. De bioscoopketen heeft intussen zijn verontschuldigingen aangeboden en heeft een onderzoek geopend. “We bieden onze oprechte excuses aan voor de ellende waartoe dit heeft geleid. We gaan onze procedures nalopen om te zien hoe dit is kunnen gebeuren.” Een woordvoerder zegt aan de BBC dat de stekker meteen uit de trailers werd getrokken toen het personeel hun fout in de gaten kreeg.

Ogen bedekken

Heel wat ouders hebben intussen ontzet gereageerd. “Ik probeerde mijn dochter haar ogen te bedekken en zei dat het domme films waren voor mama’s en papa’s”, vertelt Charlie Jones, een moeder die haar 2-jarige dochter Annie en 10 maanden oude zoontje Fred meenam, aan de BBC. “Maar er waren veel kinderen aan het huilen. Annie was in de war en barstte ook in tranen uit.”

Toen ‘Peppa Pig’ dan uiteindelijk vertoond werd, waren haar kinderen naar eigen zeggen heel ingetogen. “Normaal is mijn dochter altijd aan het dansen en zingen als ze Peppa ziet, maar dat was nu niet meer het geval. Ik ben na afloop boos naar de manager gegaan, maar ik had niet het gevoel dat hij de impact begreep.”

Bekijk hier de bewuste trailer van de horrorfilm: