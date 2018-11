Kim Cattrall stopte met ‘Sex And The City’ vanwege ongepaste verhaallijn: “Ze maakten Samantha pedofiel” MVO

28 november 2018

11u48 0 Film Actrice Kim Cattrall (62) bedankte voor een derde ‘Sex And The City’-film, en daar had ze naar eigen zeggen een goede reden voor. De schrijvers zouden haar personage Samantha namelijk een verhaallijn hebben gegeven waarin ze aan sexting doet met een 14-jarige.

Niet zomaar een 14-jarige, maar met de zoon van haar goede vriendin Miranda, gespeeld door Cynthia Nixon. Ze zou seksueel getinte berichtjes met de jongen uitwisselen, en dat vond Cattrall niet door de beugel kunnen.

“Kim wilde de film vanaf het begin al niet doen”, zegt een bron dichtbij de actrice. “Het was een combinatie van een slecht loon en een vreselijke verhaallijn voor Samantha.”

Bovendien had Cattrall ook problemen met de rest van het script. Mr. Big, de echtgenoot van hoofdrol Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) zou vroeg in de film sterven aan een hartaanval terwijl hij in de douche stond. De rest van het verhaal zou zich vooral focussen op het herstel van Carrie, en niet op de relatie tussen 4 vriendinnen waarop de show eigenlijk gebaseerd was.