Kijkers misnoegd nadat Disney+ achterwerk van naakte zeemeermin censureert BDB

14 april 2020

20u22

Bron: The Mirror 2 Film Op de streamingdienst Disney+, voorlopig nog niet verkrijgbaar in België, staan naast prenten uit eigen stal ook kaskrakers van andere productiehuizen. Zo ook de komedie ‘Splash’ uit 1984. Al ziet de film er op Disney+ niet helemaal hetzelfde uit als de originele versie.

In ‘Splash’ wordt Allen Bauer (Tom Hanks) als kind verliefd op zeemeermin Madison (Daryl Hannah). Twintig jaar later zien ze elkaar terug op het strand, waarbij Hannah weinig om het lijf heeft en na een stomende kus naar de zee rent. Hierdoor is het naakte achterwerk van de actrice enkele seconden te zien.

Disney vond dat korte fragment net iets té stomend en probeerde de billen te censureren door het haar van de actrice wat langer te maken. Een belachelijke ingreep, volgens veel kijkers. “Dit lijkt wel een harige badmat”, schreef iemand op Twitter. “Wel 35 jaar lang hadden jonge kijkers geen problemen met haar blote borsten en kont van Daryl Hannah, maar plots moet Disney+ voor hen bepalen dat het te schokkend is?”, postte iemand anders. Disney heeft nog niet gereageerd op de kritiek.