Kijk vanaf nu elke week naar 'Screentime' op HLN Film, de place to be voor elke filmfanaat Redactie

10 oktober 2018

06u00 1 Film Vanaf vandaag gaat het nieuwe project HLN film van start, hét platform bij uitstek voor filmnieuws, trailers, exclusieve interviews én gratis filmtickets. Bovendien kan je vanaf nu kijken naar het nieuwe seizoen van 'Screentime', gepresenteerd door Eline De Munck.

Jij houdt van series en films, HLN Film houdt ervan je daar alles over te vertellen. Van de set tot de cinema, van op het scherm tot daarachter: voor alle Vlaamse filmfanaten zijn wij dé bron van breaking filmnieuws, entertainende wist-je-datjes en inspirerende content.

Waarvoor je naar de cinema moet trekken en waarvoor je thuis gezellig in de zetel kan blijven zitten? Zoek niet verder, want Eline vertelt je alles dat je daarover moet weten. Deze week is de grote uitschieter natuurlijk 'Niet Schieten', de nieuwe film van Stijn Coninx is vanaf vandaag te zien in de zalen. We namen een kijkje op de première en voelden bekende Vlamingen aan de tand over hun gevoelens bij de prent.

Daarnaast overloopt Eline de trailers die je absoluut gezien moet hebben en levert ze de laatste nieuwtjes uit de filmwereld aan.

De eerste aflevering van 'Screentime' kan u hieronder alvast bekijken. Voor meer straf filmnieuws, exclusieve interviews en wedstrijden kan je terecht op hln.be/film.