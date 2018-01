Kijk mee achter de schermen van 'Patser': "Bilall moet eerst een goei lieke vinden" DBJ

Op 24 januari verschijnt ‘Patser’, de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah met Matteo Simoni in de hoofdrol, in de bioscopen. Tot die tijd kan je al even meekijken achter de schermen. Daarin wordt de cast vandaag onderworpen aan een heuse slipcursus. In de loop van de week kan je nog meer exclusieve momenten van op de set verwachten.

rv Bilall Fallah