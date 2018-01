Kijk hoe Matthias Schoenaerts schittert naast Jennifer Lawrence in nieuwe Hollywoodfilm DBJ

De trailer van de spionagethriller ‘Red Sparrow’ is op de wereld losgelaten. Daarin zien we voor het eerst Matthias Schoenaerts opduiken naast Oscarwinnares Jennifer Lawrence. Zij speelt ballerina Dominika Egorova die tegen haar wil wordt opgeleid tot een ‘Sparrow’, een getrainde verleidster van de Russische geheime dienst. Schoenaerts speelt de oom van Dominika die zijn nichtje naar de spionnenschool stuurt. Vanaf 28 februari speelt de film in de Belgische zalen.

