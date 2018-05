Kevin Janssens te zien met dreadlocks in nieuwe trailer Van Dammefilm DBJ

25 mei 2018

07u05 1 Film De nieuwe actiefilm waarin Kevin Janssens (38) en Jean-Claude Van Damme (57) schouder aan schouder spelen zal 'Lukas' heten en dus niet 'The Bouncer". In de trailer valt vooral de haartooi van Janssens op, hij is te zien met dreadlocks.

Lukas is de naam van het personage van Van Damme. Hij speelt een vader die een Nederlandse bendeleider moet liquideren om zijn dochter terug te krijgen. De film zou eerst 'The Bouncer' gaan heten, maar in deze officiële trailer gaat het om 'Lukas'. Kijkers met een scherp ook zagen Kevin Janssens met dreadlocks tijdens de flitsende beelden. Hij is te zien in een scène waarin hij de bestuurder van een rijdende auto van achteren aanvalt. In de auto zit ook Sam Louwyck, bekend van 'Eigen Kweek', die een kleinere rol in de film heeft.

De opnames van de film, die een budget heeft van 10 miljoen dollar, gebeurden in februari onder meer in het Waalse Dinant. Ook Dimitri Vegas speelt een rol in de film. 'The Mussels from Brussels' is goed bevriend met de dj en verscheen eerder ook in de videoclip van hun wereldhit ‘The Hum’ (net als Charlie Sheen trouwens).

De film is er eentje van de Fransman Julien Leclercq. Hij maakte eerder al vier Franse actiefilms.