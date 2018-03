Kevin Janssens speelt het lief van Bondgirl Olga Kurylenko in nieuwe thriller 'The Room' Jolien Boeckx

16 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Kevin Janssens (38) heeft alweer een rol beet in een buitenlandse film. Zijn vierde al op amper twee jaar tijd. In de thriller 'The Room' mag hij het lief spelen van Olga Kurylenko (38), de knappe Bondgirl uit 'Quantom of Solace' . “Een geweldige kans. Ik kijk er keihard naar uit.” Momenteel staat hij nog op de filmset met Jean-Claude Van Damme.

De opnames van 'The Bouncer', de Amerikaanse actiefilm waarin Kevin een hoofdrol heeft naast de Hollywoodiaanse spierbundel met Belgische roots, Jean-Claude Van Damme zijn pas op het einde van deze maand gedaan. Begin april switcht onze Vlaming - zonder rustpauze - van decor. Dan gaat het naar de set van 'The Room' in Luxemburg en België. In die sprookjesthriller heeft Kevin een hoofdrol en krijgt hij de eer om de wederhelft te spelen van Olga Kurylenko, de Frans-Oekraïense actrice die in 2008 Bondgirl Camille vertolkte in 'Quantum of Solace' tegenover Daniel Craig. Sindsdien is Kurylenko een wereldster die schitterde in titels zoals 'Oblivion' met Tom Cruise. “Het heeft even geduurd vooraleer het project volledig rond was. Dat maakt het nu des te bijzonder om te mogen vertellen aan iedereen. Ik ben heel blij met deze kans”, reageert hij. “Ik kijk echt heel hard uit naar de opnames. Het scripts is zéér straf, een echte uitdaging voor mij.”

'The Room' wordt de tweede langspeler van de Zwitserse filmregisseur Christian Volckman, die eerder indruk maakte met zijn animatiefilm 'Renaissance', een prent die internationaal furore wist te maken in het festivalcircuit. Het verhaal van 'The Room' werd geschreven door Eric Forestier. De film gaat over een koppel jonge dertigers, Kate (Olga) en Matt (Kevin), die op zoek zijn naar authenticiteit in hun leven. Ze zeggen hun stadsleventje vaarwel en kopen een oud huis in een godvergeten gat op de buiten, om vervolgens helemaal te renoveren. Ze stoten zo op een verborgen kamertje, helemaal anders dan de rest van het huis. Het duurt niet lang voor het geld en de champagne er stromen als water. Maar het sprookje blijft niet duren. De droom verandert in een nachtmerrie.

'The Room' is Kevins vierde buitenlandse film op amper twee jaar tijd. En dat allemaal dankzij Janssens’ uitmuntende acteerprestatie in 'D’Ardennen' twee jaar geleden. Zo werd hij opgemerkt door de internationale filmwereld en ging de bal aan het rollen. “Het ene project volgt na het andere. Kevin heeft bijna geen rust, maar dat neemt hij er graag bij”, zegt zijn Vlaamse agent, Gudrun Burie. In Wallonië en de buitenlandse cinemazalen, waaronder zelfs in de Verenigde Staten, is hij nu te zien in 'Revenge'. De Frans-Amerikaanse horrorfilm was zijn internationale filmdebuut waarvoor hij maandenlang moest trainen om extra spieren te kweken. Ondertussen blikte hij nog een kleinere rol naast Gérard Depardieu in, voor de Franse film 'Les confins du monde'. En momenteel is hij in ons land dus nog bezig met de opnames van 'The Bouncer', waarin Dimitri Vegas ook een rol heeft. “Nu ze hem ontdekt hebben, smult de buitenlandse filmwereld van Kevin”, aldus zijn agent. “Niet verwonderlijk, want hij is een hele goede acteur en een keiharde werker. Een extra pluspunt is dat hij gemakkelijk van look kan veranderen en goed is in talen.”

Deze zomer staat Kevin voor de verandering nog eens met een hoofdrol op de set van de Vlaamse film, 'De Patrick'. Hij zit ook nog in de fictiereeks 'Undercover', een coproductie van Netflix, en in 'Over Water', de fictiereeks van Tom Lenaerts over de Antwerpse haven. Een stevige portie Kevin dus op beeld.

Looking forward to this new project. #lovemyjob #grateful @volckman @olgakurylenkoofficial Een foto die is geplaatst door null (@kevnjanssens) op 13 mrt 2018 om 23:13 CET