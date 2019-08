Kevin Janssens poedelnaakt in ‘De Patrick’ MVO

23 augustus 2019

07u16 0 Film Gisteren ging ‘De Patrick’, de laatste nieuwe film met Kevin Janssens, in première in Kinepolis Antwerpen. Janssens speelt een man die is opgegroeid op een nudistencamping, en is voor een groot deel van de film poedelnaakt te zien.

Naar eigen zeggen had hij daar geen problemen mee. “Die nudistencamping was gewoon de setting, dat is voor mij hetzelfde als een kostuumfilm. Alleen zouden we er dan nu niet over bezig zijn,” lacht Kevin in De Morgen. “In het begin sta je op de set met een handdoek, en na vijf minuten denk je: whatever. We hebben allemaal een piemel, of borsten. Dat ben ik niet die daar staat, dat is Patrick. Het is ook echt mooi gedaan. Naakt wordt nog altijd direct gelinkt aan seks. En De Patrick is zonder twijfel de meest seksloze film ooit.”