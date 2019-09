Kevin Janssens lokt met ‘De Patrick’ amper 6.500 bezoekers in startweek: “Het was te verwachten dat dit geen kaskraker zou worden” Redactie

10 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Film Ondanks de forse inspanningen van Kevin Janssens (40) om ‘De Patrick’ te promoten én om z’n alter ego te worden, loopt het nog geen storm voor de film vol naakte acteurs. “’t Is nochtans straffe cinema, hoor”, zegt filmkenner Ward Verrijcken.

‘De Patrick’ speelt zich af op een naturistencamping en Kevin, die voor z’n rol liefst 17 kilo bijkwam, loopt bijgevolg haast de hele film naakt in beeld. Maar voorlopig blijkt dat geen attractiepool. In de eerste week lokte ‘De Patrick’ een schamele 6.500 bezoekers naar de bioscoop. Ter vergelijking: Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ haalde 125.000 bezoekers.

Adamskostuum

‘De Patrick’ is de debuutfilm van regisseur Tim Mielants die hoge toppen scheert als tv-regisseur van de Netflixhit ‘Peaky Blinders’. In de prent speelt Kevin op overtuigende wijze de dikbuikige, slonzige en zwijg­zame zoon van de bejaarde uitbaters van een nudistencamping. Maar in de debuutweek hebben maar weinig mensen z’n puike acteerwerk gezien.

“‘De Patrick’ is een heel straffe film”, vindt filmjournalist Ward Verrijcken. “Toch schrik ik er niet van dat de prent een wat moeizame start kent in de cinemazalen. Het is een mooi en mysterieus familiedrama, maar valt zeker niet onder de noemer van de grote commerciële cinema. Daarom ook dat het naakt minder intrigeert. De film speelt zich dan wel af op een nudistencamping, toch gaat het niet over dat naakt. ‘De Patrick’ is een psychologische thriller voor een geoefend filmpubliek, een volwassen, intimistische film. Ergens was het te verwachten dat die niet zou kletteren qua bezoekcijfers zoals ‘F.C. De Kampioenen’ dat doet. Ik hoop dat de film alsnog 40.000 kijkers zal lokken. Met ‘The Lion King’ en ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ is de concurrentie ook niet min. Al is er geen enkel moment meer dat een film ­rustig kan groeien, er worden tegenwoordig zoveel films ­uitgebracht.”

Klop krijgen

Vorige week was Kevin ook te gast bij ‘Gert Late Night’, waar hij, naast wat extra promo maken voor ‘De Patrick’, ook diep in z’n ziel liet kijken toen het over 1712 ging, de hulplijn waar je terecht kan met alle vragen rond geweld. Onder andere over partnergeweld, een fenomeen dat Kevin niet vreemd is. Aan Gert vertelde de acteur voor het eerst dat zijn biologische vader een agressief man was als hij had gedronken. “Zelf kreeg ik nooit klop, maar mijn moeder wel”, aldus Kevin. “Ik weet dat hij haar een paar keer in haar buik heeft gestampt toen ze zwanger was van mij. Wat na de geboorte voor enkele complicaties bij mij heeft gezorgd.”

Schrik gepakt

Kevin was amper drie toen zijn moeder wegging bij zijn vader. “Ik ben haar dankbaar dat ze dat heeft gedaan”, zegt Kevin. “Ik heb enkel vage herinneringen aan ruzies en ben zelf nooit geslagen, maar als jonge gast heb ik het er wel moeilijk mee gehad. Ik heb een fantastische stiefvader, maar ik had altijd schrik dat ik zoals mijn biologische vader zou worden. Ik heb zelf nooit iemand ­geslagen en heb nooit een ­alcoholverslaving gehad, maar ik heb daar dan ook altijd heel hard op gelet.”