Kevin Janssens gaat samenwerken met Jean-Claude Van Damme DBJ

11u12

Bron: Instagram 0 KJV Kevin Janssens en Jean-Claude Van Damme Film Kevin Janssens gaat samenwerken met Jean-Claude Van Damme. Dat kondigde de Antwerpse acteur aan op zijn Instagrampagina. De opnames gaan van start in het voorjaar van 2018, welke rol Kevin precies gaat spelen is nog niet duidelijk.

"Ik kijk ernaar uit om met deze te werken", plaatste Kevin Janssens op zijn Instagrampagina. Welke rol hij zou spelen of hoe het project heet is voorlopig nog niet duidelijk, maar wel dat het om een film gaat van de Franse regisseur Julien Leclercq. Leclercq maakte eerder al vier Franse actiefilms en het was hij die het nieuws op sociale media aankondigde. Kevin Janssens reposte zijn bericht.

De regisseur tagde een heleboel Franse acteurs in zijn bericht met wie hij eerder samenwerkte, maar ook de West-Vlaamse acteur Sam Louwyck, onder meer bekend van zijn rol als Joël in 'Eigen Kweek'. Ook de Vlaamse Director of Photography Robrecht Heyvaert en decorontwerper Geert Paredis werden vermeld. Die laatste twee werkten eerder samen met Janssens en Louwyck in 'D'ardennen', de Ensorwinnende film van Robin Pront uit 2015.

Jean-Claude Van Damme zelf liet nog niets weten op sociale media.

🙏 looking forward to work with this one. #newproject #film #repost #preparing #moretocomesoon Een foto die is geplaatst door null (@kevnjanssens) op 26 dec 2017 om 21:05 CET