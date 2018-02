Kevin Janssens en Jean-Claude Van Damme dikke maatjes in voorbereiding van hun film 'The Bouncer' DBJ

20 februari 2018

20u52 1 Film Kevin Janssens (38) en Jean-Claude Van Damme (57) lijken goede maatjes tijdens de opnames van hun nieuwe film 'The Bouncer'. De twee Belgische acteurs nemen deze maand in Dinant beelden op voor hun nieuwe film.

In 'The Bouncer' speelt Jean-Claude Van Damme een vader, Lukas, die in België een Nederlandse bendeleider moet zien uit te schakelen om na een gevangenisverblijf zijn dochter terug te kunnen zien.

De opnames van de film, die een budget heeft van 10 miljoen dollar, staan voor deze maand gepland in het Waalse Dinant. Kevin Janssens speelt een rol in de film, maar eerder werd ook bekend dat Dimitri Vegas een rol zal spelen. The Mussels from Brussels is goed bevriend met de dj en verscheen eerder ook in de videoclip van hun wereldhit 'The Hum' (net als Charlie Sheen trouwens).

De film is er eentje van de Fransman Julien Leclercq. Hij maakte eerder al vier Franse actiefilms. Ook Sam Louwyck, bekend van ‘Eigen Kweek’, speelt een rol.

Double impact. #thebouncer #film #jcvd #colleagues #nostalgia #greatguy Een foto die is geplaatst door null (@kevnjanssens) op 20 feb 2018 om 17:37 CET