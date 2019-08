Kevin Costner verklapt: "Prinses Diana ging meespelen in 'The Bodyguard 2‘” SD

09 augustus 2019

13u37

Bron: Metro UK 2 Film Over een verrassend nieuwtje gesproken: volgens Kevin Costner (64) ging prinses Diana meespelen in het vervolg op ‘The Bodyguard’, de succesvolle film uit 1992. Haar dood gooide echter roet in het eten.

In de tv-show ‘Lorraine’ vertelde Kevin Costner dat er gesprekken gaande waren met prinses Diana om een rol te spelen in ‘The Bodyguard 2'. Volgens de acteur was het Sarah Ferguson, de ex-vrouw van de Britse prins Andrew, die alles in gang zette. “Sarah was er erg bij betrokken", deelde Costner mee. “Wat ik altijd erg bewonderd heb, is hoe open Sarah tegenover het idee stond en hoezeer ze het steunde. Ze vond Diana duidelijk ook erg leuk. Weet je wat mensen niet weten over Sarah? Ze zei nooit: ‘En wat met mij?’ Ze maakte er nooit een grapje over, ze hintte er nooit naar, het draaide voor haar allemaal om Diana. Ze was gewoon zo ongelooflijk respectvol.”

Voor Diana overleed, belde ze Costner op om met hem over de rol te praten. “Ik herinner me dat ze zo ongelooflijk lief was aan de telefoon, terwijl ze me allemaal vragen stelde. Ze vroeg: ‘Gaan we een kusscène hebben?’ Maar ze deed dat erg respectvol - ze was een beetje nerveus omdat haar leven erg gecontroleerd werd, denk ik. En ik antwoordde: ‘We gaan een beetje kussen, maar we gaan ervoor zorgen dat het oké is.’”

Helaas stierf Diana nog voor de film echt in productie kon gaan. “Toen we haar verloren, was dat tragisch”, herinnert Costner zich. “Zo ongelooflijk tragisch. Ik wilde het verhaal eigenlijk privé houden. Ik praatte er niet over, maar iemand anders liet het zich ontvallen en zo begon het de ronde te doen.”