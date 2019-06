Kevin Costner verklapt geheim: “Whitney Houston staat niet op poster van ‘The Bodyguard’” SD

24 juni 2019

06u47

Bron: EW 0 Film Je herinnert je vast die iconische poster van ‘The Bodyguard' uit 1992, waarin Kevin Costner Whitney Houston in zijn armen draagt, en zij zich aan hem vastklampt. Eén klein detail: volgens Costner staat Houston helemaal niet op de foto.

“Dat was Whitney eigenlijk niet", vertelt Kevin Costner aan Entertainment Weekly. “Ze was toen al naar huis, en het was haar ‘body double’ die haar plaats innam. Ze verborg haar hoofd in mijn schouder, wat wel toepasselijk was. Ze was bang.”

De foto werd genomen nadat het team een hele dag bezig was geweest met die bepaalde scène, waarin Costner’s personage popster Rachel Marron (gespeeld door Houston) wegdraagt uit een club waar rellen zijn uitgebroken. De acteur wist meteen dat hij de perfecte foto voor op de poster gevonden had, vertelt hij. “Ik koos die foto omdat mijn vriend, Ben Glass, hem genomen had. Ik stuurde hem naar Warner Brothers met de woorden: ‘Dit is de poster.’ Want het was zo suggestief! Het was geen speciale foto, niets bijzonders.”

Volgens Costner probeerde de studio hem nog te overtuigen om een andere foto te nemen waarop het gezicht van Whitney - die toen een grote ster was - zichtbaar was. “In het begin vonden ze het maar niets”, klonk het. “Want je kon Whitney’s gezicht niet zien. En dus stuurden ze me vijf voorbeelden waarin ze haar gezicht erop geplaatst hadden. En ik antwoordde: ‘Jongens, we hadden het de eerste keer al.’ En dat was het eigenlijk, het werd de poster.”