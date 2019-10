Kerry Washington toegevoegd aan hoofdcast van Netflix-film ‘The Prom’ KD

11 oktober 2019

12u00

Ook actrice Kerry Washington, vooral bekend van de bekroonde hitserie 'Scandal', is toegevoegd aan de cast van de Netflix-film 'The Prom'. De bewerking van de succesvolle Broadway-musical is de eerste film die producent Ryan Murphy, bekend van 'Glee', maakt voor de streamingdienst.

De andere hoofdrollen worden ingevuld door Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande en James Corden. In ‘The Prom’ wil een lesbisch meisje in het conservatieve Indiana niets liever dan met haar stiekeme vriendinnetje naar het schoolbal gaan. Als de media lucht krijgen van de zaak, besluit een groep aan lager wal geraakte acteurs uit New York het meisje te gaan helpen om hun eigen ingedutte carrières weer wat glans te geven.

Meryl Streep en Nicole Kidman spelen twee van de acteurs. Zij waren eerder samen al te zien in ‘The Hours’ en de serie ‘Big Little Lies’. Ariana Grande is gecast als Alyssa, de dochter van de conservatieve moeder die de strenge ouderraad leidt. Amerikaanse media melden niet welke rol Kerry Washington precies gaat spelen. Wie de hoofdrol speelt, is nog niet geweten.