Keira Knightley heeft het gehad met naaktrollen: “Seksscènes laat ik voortaan over aan mijn dubbelganger” Redactie

13 maart 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Film De wereld lag aan haar voeten, en toch dreigde het leven van Keira Knightley (33) door depressies en paniekaanvallen te ontsporen. De komst van dochtertje Edie drie jaar geleden, zorgde voor een kentering. ‘Met een kind in huis verdwijnt alle bullshit’, zegt Keira, nu te zien in ‘The Aftermath’. ‘Ik sta anders in het leven en kies ook mijn rollen véél nauwkeuriger uit.’

Amper acht was Keira toen ze in de tv-film ‘A Village Affair’ haar acteerdebuut maakte. In ‘Bend It Like Beckham’ liet ze de wereld echt zien wat ze in haar mars heeft en dankzij de ‘Pirates of the Caribbean’-films werd ze een heuse wereldster. Maar het succes was te zwaar voor de frêle schouders van Keira. Amper 22 kon ze de bikkelharde kritiek moeilijk een plaats geven. Integendeel, het sterrendom zadelde de knappe Britse op met een posttraumatische stressstoornis met daarbovenop nog wat hardnekkige paniekaanvallen. Hier en daar werd gevreesd dat ­Keira het zoveelste kindsterretje zou zijn dat ten onder zou gaan aan de roem. Maar ze vocht terug en dankzij heilzame hypno­therapiesessie raakte ze verlost van al haar demonen. En bouwde ze een carrière uit om ‘u’ tegen te zeggen.

Keira & Kate

Vandaag is Keira een vrouw die verdomd goed weet wat ze wil en geen blad meer voor de mond neemt. En dat heeft veel te maken met de komst van haar dochter. ‘Edie is geboren op 1 mei 2015, één dag voor Kate Middleton beviel van Charlotte’, aldus Knightley. ‘Zij verliet zeven uur na mij het ziekenhuis. Op hoge hakken en met een perfect opgemaakt gezicht. Het beeld dat de ­wereld wil zien. Maar het verbergt onze pijn, ons uitgeputte lichaam dat op hol slaat van de hormonen’, hekelt de actrice haar landgenote.

Weg bullshit

Moeder worden, het heeft het leven van Keira omgegooid, én op alle vlakken verrijkt. ‘Als je jong bent, denk je dat alles belangrijk is terwijl dat helemaal niet zo is’, zegt ze. ‘Zodra je een kind hebt, verdwijnt alle bullshit vanzelf. Zolang mijn dochter, mijn man en mijn familie gezond zijn, is alles goed voor mij. Ik heb ook een heel andere kijk op de wereld, waardoor ik mijn ­filmrollen veel nauwkeuriger selecteer.’

‘Niet mijn lichaam’

Dat weten ook de makers van ‘The Aftermath’, de oorlogsfilm waarin Keira Rachael Morgen speelt, een vrouw die in de nasleep van WO II naar Hamburg verhuist om bij haar man Lewis te zijn. Het was pas na lang wikken, wegen en heel wat onderhandelen dat Keira toehapte. En dat had het een en ander te maken met de talrijke naakt- en vrijscènes. Die Keira overigens niet zelf speelt. ‘Klopt, het naakte ­lichaam dat je in de film ziet, is dat van mijn body double’, geeft ze toe. ‘Ik heb mijn ­dubbelganger trouwens zelf mogen kiezen. En ook al speel ik ze niet zelf, ik bepaal wel mee hoe mijn seksscènes er precies zullen uitzien. Ik heb voor de opnames van elke film altijd een uitgebreide meeting met de regisseur waarin we bespreken of naaktscènes überhaupt nodig zijn. Die in ‘The Aftermath’ heb ik direct goedgekeurd. En ik ben ook tevreden over mijn body double. Ik heb haar dan ook goed gekeurd, tot de tepels toe!’ (lacht) Of mijn tegenspeler Alexander Skarsgard ook een stand-in had voor de stomende scènes? Nee, Alex heeft wél alles zelf gedaan. Best grappig hoor, je dubbelganger het passionele werk zien doen, terwijl je zelf rustig thee zit te drinken met een lekker koekje erbij.’ (lacht)

Bizarre bocht

Dat Keira plots niet meer ­happig is om uit de kleren te gaan, is ergens wel bizar. Twee jaar geleden liet ze zich in een interview nog ontvallen dat ze geen enkel probleem had met wat naakt: ‘Seksscènes zijn makkelijk, ik heb daar totaal geen moeite mee’, klonk het toen. ‘Ik heb zo mijn middeltjes om dat comfortabel te laten verlopen. Af en toe eens uit de kleren gaan, ik zie er geen ­graten in.’

Hoe het komt dat Keira, die in 2014 zelfs helemaal puur ­natuur poseerde in een Brits magazine, nu zo’n haakse bocht heeft gemaakt is niet duidelijk. Zou het te maken met haar zwangerschap? ‘The Aftermath’ was immers een van de eerste films na de bevalling van Edie. En dat liet zich op nog vlakken gevoelen. ‘De emotionele scènes waren plots een stuk makkelijker om te ­spelen’, zegt ze. ‘Als kersverse mama had ik een acuut slaap­tekort. Huilbuien moest ik niet acteren. De tranen rolden van vermoeidheid soms vanzelf over m’n wangen.’ (lacht)