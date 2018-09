Keert Ben Affleck dan toch terug als Batman? Acteur gespot met filmscript bij Warner Bros. TK

28 september 2018

10u50

Bron: Daily Mail 1 Film De laatste twee jaar kroop Ben Affleck al een paar keer in de huid van Batman, maar het zag er lang naar uit dat zijn tijd als The Dark Night erop zit. DC Comics besloot immers om het hele universum een makeover te geven, en daarnaast was er ook Afflecks opname in een ontwenningskliniek. Al blijkt er nu toch nog een waterkansje te zijn dat hij mag terugkeren: de acteur werd met een script in de hand gespot op de parking van Warner Bros.

In 2016 besefte DC Comics dat concurrent Marvel het geld aan het binnenrijven was, en besloot een inhaalbeweging te maken. Dat deden ze - naar het voorbeeld van de Avengers - met enorme producties zoals 'Batman v Superman' en 'Justice League'. Het concept, waarin verschillende superhelden tegelijk opduiken, bleek echter helemaal niet zo succesvol als bij Marvel, integendeel. 'Justice League', een peperdure film, bleek een ware aderlating voor Warner Bros.

Dus werd besloten om het roer om te gooien: vanaf nu zullen de twee bedrijven zich concentreren op 'standalone stories' zoals 'Wonder Woman' - een film die wél erg aansloeg. Zo zit de sequel 'Wonder Woman 1984' in de pijplijn, en ook 'Aquaman' staat op de planning.

Script goedgekeurd

De hele ommezwaai betekende ook slecht nieuws voor Ben Affleck. Er staat wel een Batman-film in de steigers, maar de regisseur die daarvoor aangetrokken werd, Matt Reeves, zou geen fan zijn van Affleck. Hij geeft de voorkeur aan een jongere, frisse acteur. En toen Ben herviel in zijn alcohol- en drugsverslaving en zich vervolgens liet opnemen in een ontwenningskliniek, leek hij helemaal een kruis te kunnen maken over zijn rol als Batman.

Al is dat misschien toch niet helemaal waar, want de acteur werd op de parking van Warner Bros. gespot met een script in de hand. In dezelfde week dat er gemeld werd dat het script van Reeves goedgekeurd is en dat de productie volgende zomer van start zal gaan. Toeval? Heel wat mensen denken alvast van niet.

