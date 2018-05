Keanu Reeves krijgt stevige vrouwelijke versterking voor 'John Wick 3' TC

22 mei 2018

11u17 0 Film Keanu Reeves is begonnen aan de opnames van 'John Wick 3 - Parabellum', de derde actiefilm in de reeks. Nu raakte bekend dat hij flink wat vrouwelijk talent naast zich krijgt in deze derde 'John Wick'.

De cast oogde al indrukwekkend met naast Keanu Reeves ook Laurence Fishburne en Ian McShane op de loonlijst. Maar nu werden ook de namen van enkele actrices bekendgemaakt die vrouwelijk weerwerk zullen bieden. En dat zijn niet de minsten. Want naast Anjelica Huston en Asia Kate Dillon krijgt ook Halle Berry een belangrijke rol in de film. Halle zal de rol van het personage Sofia spelen. Een huurmoordenaar die aan de kant van John Wick staat. De film moet volgend jaar in de zalen komen.