Kattenallergie van Brie Larson zorgde voor problemen bij opnames ‘Captain Marvel’ KD

02 maart 2019

15u55

Bron: ANP 0 Film Brie Larson (29) kon het op de set van Captain Marvel niet zo goed vinden met één collega. In de film is een rol weggelegd voor een kat, maar de actrice is allergisch aan die diersoort. Dat vertelt Brie in een interview met Entertainment Weekly.

In ‘Captain Marvel’ heeft het personage van Brie een kat als sidekick. De getrainde poes Reggie vertolkt in de film de rol van huisdier Goose. In de meest scènes is de echte kat aan het werk, maar daar waar er interactie tussen Brie en de kat nodig was, werd de kat niet gebruikt. De actrice is namelijk heel allergisch aan katten, wat spelen onmogelijk maakte. In haar scènes wordt er dus gebruik gemaakt van digitale snufjes om de kat te vervangen. Oefenen deed de actrice met een realistisch nagemaakte pop.