Kate Beckinsale sloeg op haar 17de alcohol af in hotelkamer Weinstein: "Hij noemde mij later 'kut' en bedreigde mij" Joeri Vlemings

21u17 1 epa Film De lange lijst van vrouwen die Harvey Weinstein seksueel intimideerde, wordt nóg langer. De Britse actrice Kate Beckinsale (44) schreef op Instagram dat Weinstein haar op de piepjonge leeftijd van 17 alcohol aanbood in zijn hotelkamer, in zijn intussen al bijna even beruchte badkamerjas als die van de onlangs overleden Hugh Hefner. Sindsdien wees Beckinsale Weinstein ook professioneel nog een aantal keren af, wat haar op bedreigingen kwam te staan en op de scheldnaam 'kut'.

"Kate Beckinsale leeft om nee tegen mij te zeggen", was een spottende uitspraak van Harvey Weinstein die de actrice aan hem toeschrijft in haar Instagrampost. Ze zegt ook dat het afwijzen van Weinstein haar "carrière zeker schade toebracht". Ze hoopt dat met de huidige onthullingen van vele moedige vrouwen er een einde komt aan reacties als: "Tja, dat is nu eenmaal Harvey".

AFP

Beckinsale vertelt op Instagram dat Weinstein haar op haar zeventiende in het Savoy Hotel uitnodigde. "Ik ging ervan uit dat de meeting zou plaatsvinden in een vergaderruimte, wat wel vaker gebeurde. Maar aan de receptie zeiden ze mij dat ik naar zijn kamer moest. Hij deed de deur open in zijn kamerjas. Ik was ongelooflijk naïef en jong. Het kwam niet in mij op dat een oudere, onaantrekkelijke man zou verwachten dat ik seksuele interesse in hem zou hebben. Ik sloeg de alcohol af, zei dat ik 's morgens naar school moest en ging weg. Niet op mijn gemak, maar toch ongedeerd."

Beckinsale haalt ook het wedervaren van een vriend aan. Die had een jonge actrice gewaarschuwd voor Weinstein met wie ze ging uiteten. "Mijn vriend kreeg de volgende dag een telefoontje van Weinstein om te zeggen dat hij nooit nog voor Miramax zou werken. Het meisje bleek al de lakens met Harvey te delen en had hem verteld over de waarschuwende woorden van mijn vriend."

REUTERS

photo_news