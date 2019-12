Kat Kerkhofs wordt mama ... in nieuwe animatiefilm CD

16 december 2019

06u00 0 FIlm Voorlopig hebben Kat Kerkhofs (31) en haar man, Rode Duivel Dries Mertens (32), nog geen plannen om aan kinderen te beginnen. Maar voor de nieuwe animatiefilm ‘Geheim Agent Roekoeloos’, die vanaf 25 december te zien is in de bioscoop, mocht de presentatrice wel al even proeven van het moederschap.

Kat verleent haar stem aan de mama van het hoofdpersonage Lance, vertolkt door Jan Van Looveren. Voor Kat is het haar eerste rolletje in een animatiefilm. “Een stemmetje inspreken is een droom die in vervulling gaat”, vertelt ze. “Ik vond het heel leuk om me eens in de rol van mama in te leven, de scène waarin ik meespeel is heel ontroerend.”

‘Geheim Agent Roekoeloos’ vertelt het verhaal van superspion Lance Sterling en wetenschapper Walter Beckett (vertolkt door Thomas Van Achteren). Beiden zijn haast exacte tegenpolen. Lance is vlot, hoffelijk en charmant. Walter … niet. Maar wanneer de dingen een onverwachte wending nemen, wordt het onwaarschijnlijke duo gedwongen om samen te werken aan de ultieme missie die een bijna onmogelijke vermomming vereist – eentje die Lance verandert in een moedige, vurige, majestueuze ... duif. Walter en Lance moeten ineens als team samenwerken, anders is de hele wereld in gevaar.

Nico Sturm, de regisseur, vertolkt ook de stem van slechterik Kimura. Daarnaast horen we ook nog de stemmen van onder anderen Sien Wynants en Sean Dhondt in deze film. Geheim Agent Roekoeloos’ speelt vanaf 25 december in de bioscoop.