Kassa kassa! 'Frozen II' bracht samen met 5 andere Disneyfilms miljarden op in 2019

16 december 2019

14u31 0 Film De populaire animatiefilm ‘Frozen II’ bracht al meer dan een miljard dollar op. Van de acht films die dit jaar het astronomisch bedrag bereikten, waren er zes afkomstig van het Disneykamp. Daarmee breekt de studio ook in één klap het record van de meeste bioscoopopbrengsten in een jaar.

Met ‘Frozen II’ is het voor Disney al de zesde film die dit jaar meer dan een miljard dollar opbrengt. Met acht films op het lijstje die dit jaar minstens zo’n astronomisch bedrag in het laatje brengen, belandt Disney zelfs in de geschiedenisboeken. Nooit eerder wist een filmstudio op één jaar tijd 10 miljard dollar te verdienen aan bioscoopopbrengsten. En daar komt binnenkort ‘Star Wars The Rise of Skywalker’ nog bij. Maar welke andere films waren tot nu toe verantwoordelijk voor de monsteropbrengsten van Disney dit jaar?

Aladdin - 942 miljoen euro

De muzikale live-action remake van ‘Aladdin’ kreeg kritiek te verduren op het werk van regisseur Guy Ritchie, de special effects en de casting van personage Jafar. Toch trokken heel wat mensen naar de filmzaal, want de prent staat op plaats 7 van meest winstgevende films van 2019.

Toy Story 4 - 960 miljoen euro

Wie dacht dat het verhaal van Woody en co was uitgezongen, had het bij het verkeerde eind. De vierde - en laatste - film uit de ‘Toy Story’-franchise was financieel de meest succesvolle uit de reeks, en staat dit jaar op plaats vijf van de grootste bioscoopopbrengsten.

Captain Marvel - 1 miljard euro

Actrice Brie Larson (30) mag trots zijn, want het is voor het eerst dat een superheldenfilm met een vrouw in de hoofdrol de kaap van 1 miljard overschrijdt. En goed nieuws voor de fans, want er is een vervolg in de maak.

The Lion King - 1,48 miljard euro

De remake van ‘The Lion King’ is, met een budget van 233 miljoen euro, één van de duurste films ooit gemaakt. Maar Disney scheurt er zijn broek niet aan en breekt zelfs het record van ‘Frozen’ als meest winstgevende animatiefilm ooit.

Avengers: Endgame - 2,5 miljard euro

Het Marvel-universum is bijzonder populair, dus verbaast het ook niet dat het team van superhelden ‘The Avengers’ een massa mensen naar de cinema wist te lokken. ‘Endgame’ brak gigantisch veel records, maar wist vooral ‘Titanic’ en ‘Avatar’ te overtreffen als financieel meest succesvolle film ooit.