Kassa, kassa! Disney boekt recordopbrengst dankzij 'Frozen 2'

10 december 2019

16u48

Het succesverhaal van 'Frozen 2' doet de kassa voor Disney meer dan ooit rinkelen. Dankzij de sequel is de studio de eerste in de filmgeschiedenis die op één jaar tijd meer dan 10 miljard dollar, zo'n 9 miljard euro, aan bioscooptickets verkoopt.

De totaalopbrengst van ‘Frozen 2’ bedraagt intussen al 919,7 miljoen dollar. Wellicht zal de film volgende week de magische grens van 1 miljard overschrijden. In enkele landen, zoals Zuid-Korea, is de sequel intussen uitgegroeid tot de best scorende animatiefilm ooit. Daarnaast liet Disney dit jaar ook enkele andere kaskrakers op de wereld los. ‘Avengers: Endgame’, ‘The Lion King’, ‘Aladdin’, ‘Toy Story 4' en ‘Captain Marvel’ haalden allemaal meer dan een miljard dollar binnen.

20th Century Fox

Door al die succesvolle films belandt de jaaropbrengst van Disney dit jaar in de geschiedenisboeken: nooit eerder wist een filmstudio op één jaar tijd 10 miljard dollar te verdienen aan de bioscoopkassa’s wereldwijd. De studio verbreekt hiermee z’n eigen record van 2016, toen er 7,6 miljard dollar aan bioscooptickets werden verkocht.

Nog hallucinanter worden de bedragen wanneer we ook de opbrengst van 20th Century Fox in rekening brengen - die studio nam Disney vorig jaar over. Op die manier bedraagt de totaalopbrengst nu al 11,94 miljard dollar of 10,78 miljard euro. Daar komt voor het einde van het jaar nog een stevig bedrag bovenop, aangezien ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ later deze maand in de zalen verschijnt. En het staat als een paal boven water dat dat opnieuw een monsterhit wordt.