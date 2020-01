Kassa kassa: ‘Bad Boys’ breekt Amerikaanse box-office LV

20 januari 2020

06u25

Bron: Belga 8 Film ‘Bad Boys for Life’, het Hollywooddebuut van de Belgische filmmakers Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34), heeft zijn start in de Noord-Amerikaanse bioscopen niet gemist. De actiefilm met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen bracht in zijn openingsweekend 68 miljoen dollar, of 61 miljoen euro, in het laatje en staat daarmee op kop van de box-office.

Will Smith en Martin Lawrence vertolkten ook al in de twee vorige ‘Bad Boys’-films, geregisseerd door Michael Bay, de rol van twee coole politieagenten die zich niet aan de regels houden en het prima met elkaar kunnen vinden. Vijfentwintig jaar na ‘Bad Boys’ en zeventien jaar na ‘Bad Boys II’ is er nu eindelijk een derde film, geregisseerd door onze eigen Adil El Arbi en Bilall Fallah. Die ging afgelopen zondag in première.

De film werd op een strategisch moment uitgebracht, want in de Verenigde Staten vierden ze Martin Luther King Day weekend. Dan hebben de Amerikanen een verlengd weekend van 4 dagen, en dus genoeg tijd om een cinemabezoekje te doen. Dat resulteerde in een openingsweekend van 68 miljoen dollar, en daarmee is ‘Bad Boys’ het tweede grootste filmdebuut in januari ooit. Enkel ‘American Sniper’ deed het beter met 89 miljoen in 2015. In vergelijking met z’n voorgangers, is ‘Bad Boys For Life’ trouwens ook een overweldigend succes: de tweede film bracht in z’n eerste weekend ‘slechts’ 46 miljoen dollar op.

Op plaats twee in de box-office, met 22,5 miljoen dollar, staat “Dolittle” met Robert Downey Jr. in de rol van de bekende dokter. Op drie staat “1917" van Sam Mendes, met 22,1 miljoen dollar.