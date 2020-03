Kapitein Zeppos-film heeft nu ook een titel BDB

07 maart 2020

08u40

Bron: NB 0 Film ‘Zeppos, het Mercatorspoor’, zo zal de film heten waarin Carry Goossens in de huid kruipt van de jeugdheld Kapitein Zeppos. De populaire BRT-serie uit de jaren 60 krijgt volgend jaar een tweede leven in de bioscoop.

Ook over de plot is iets meer bekend. Geholpen door jonge personages die Benjamin en Slien zullen heten, zal Zeppos de strijd aangaan met een aloude organisatie die uit is op een antiek boek.

Zoals bekend gaat Douglas Boswell, bekend van ‘Labyrinthus, de bioscoopfilm regisseren. De opnames starten normaal in mei en vinden onder andere plaats in Gent, Rupelmonde en Vlassenbroek.