K3, De Kampioenen, Star Wars: dit worden dé blockbusters van het najaar TC

15u27 0

De donkerste tijd van het jaar? Ideaal voor een avondje bioscoop! Niet toevallig verschijnen er dit seizoen traditioneel heel wat topfilms in de zalen. Wij selecteerden de 10 opvallendste blockbusters en verklappen waarom je die (niet) moet bekijken!

1. Coco

Disney Pixar

Wat? De nieuwe animatietopper van Pixar en Disney.

Release: 29/11

Waarover? Een Mexicaans jongetje met muzikale ambities belandt op magische wijze in de wereld van de doden en maakt kennis met zijn overleden familieleden.

Ticket kopen, want: De plot klinkt misschien eng, maar 'spectaculair', 'grappig' en 'vertederend' zijn de échte codewoorden om deze film te beschrijven.

Skippen, want: Aiaiaiai-aaai...Jij bent allergisch aan mariachi-muziek? Deze prent zit er vol mee.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zNCz4mQzfEI

2. Bad Moms 2

RV

Wat? Opvolger van de eerste succesvolle komedie 'Bad Moms'

Release: 29/11

Waarover? De drie mama's uit de eerste film (Mila Kunis, Kristen Bell en Kathryn Hahn) proberen de uitdagingen en hoge verwachtingen voor het organiseren van een perfecte kerst tot een goed einde te brengen. Met desastreuze gevolgen.

Ticket kopen, want: Jij zag de eerste film en lag in een deuk om deze vrouwelijke tegenhanger van de 'The Hangover'-films.

Skippen, want: Jij bent zo'n kniesoor die meent dat (ladderzatte) vrouwen niet grappig kunnen zijn.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EQPr0sCjau0

3. Paddington 2

RV

Wat? Tweede familiefilm met het roodgemutste beertje in de hoofdrol.

Release: 6/12

Waarover? Na de avonturen in de eerste film voelt Paddington zich helemaal thuis bij de familie Brown. Maar wanneer tante Lucy 100 jaar wordt, moet hij zich van het ene baantje naar het andere worstelen om een cadeau te kunnen kopen. En daarbij werkt hij zich stevig in nesten.

Ticket kopen, want: Dit is dé kerstfilm van het jaar. En Hugh Grant vertolkt een heerlijke slechterik.

Skippen, want: Voor jou is er maar één schattige beer en dat is Pooh!

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2AlPjEjy3E8

4. Bad Trip

© Tom Verbruggen

Wat? Vlaamse komedie van Dries Vos met usual suspects Jonas Van Geel, Ben Segers en Tom Audenaert die versterking krijgen van oude rot Gene Bervoets.

Release: 6/12

Waarover? Net in de laatste week dat ze samenwonen belanden vier vrienden in een lastig parket dat hen ertoe dwingt om een grote hoeveelheid cocaïne in één week tijd te verkopen.

Ticket kopen, want: Jonas? Ben? Tom? Gene? Dat moet wel grappig zijn.

Skippen, want: Jonas? Ben? Tom? Gene? Alweer?

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IrWi5Ave4ko

5. Murder on the Orient Express

RV

Wat? Nieuwe filmversie gebaseerd op de klassieke roman van Agatha Christie

Release: 6/12

Waarover? Dertien verdachte figuren op een trein, eentje wordt vermoord, Hercule Poirot lost het op.

Ticket kopen, want: Die sterrencast wil je niet missen: Kenneth Brannagh! Daisy Ridley! Penelope Cruz! Derek Jacobi! Michelle Pfeiffer! Judi Dench! Willem Dafoe! En Johnny Depp!

Skippen, want: Je hebt dit verhaal al honderd keer gelezen én gezien.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Mq4m3yAoW8E

6. K3 Love Cruise

KFD

Wat? De nieuwe K3-film. Het grote debuut op het witte doek voor Hanne, Marthe en Klaasje.

Release: 13/12

Waarover? De K3'tjes mogen als special guests mee op cruise. In ruil moeten ze wel een spetterend optreden geven op het eindbal. Maar een en ander loopt mis wanneer een parel die Klaasje van haar oma kreeg verandert in de parel-elf Elvin, die alleen voor hen zichtbaar is. Wanneer die de meest waanzinnige betoveringen begint te doen loopt één en ander in het honderd.

Ticket kopen want: Je jonge dochter zeurt er om.

Skippen, want: Je hebt geen jonge dochters en dus geen enkele reden om naar deze film te kijken.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nM5OVSuypC4

7. Star Wars: The Last Jedi

Disney

Wat? De nieuwe Star Wars-film, uiteraard.

Release: 13/12

Waarover? Rey wil Jedi worden. Luke Skywalker moet het haar leren. Maar hij wil niet. Hij wil de Jedi-club zelfs definitief opdoeken.

Ticket kopen, want: Je bent een Star Wars-fan en wil de historische terugkeer van Luke niet missen.

Skippen, want: Je bent een Trekkie. Want kan jou dat hele Star Warsgedoe nu schelen?

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Q0CbN8sfihY

8. FC De Kampioenen 3: Forever

Independent films

Wat? De derde, ietwat exotische, film over de bekendste voetbalploeg van het land.

Release: 20/12

Waarover? DDT slaagt er op sluwe wijze in de nieuwe eigenaar van FC De Kampioenen te worden. Boma en de andere worden compleet buitenspel gezet en vervangen door een jong, talentvol team. Maar daar laten ze het natuurlijk niet bij!

Ticket kopen, want: Omdat je wil kunnen meepraten met de rest van Vlaanderen, want reken maar dat het weer storm gaat lopen voor deze film.

Skippen, want: Jouw emmer met misverstanden zit vol!

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JvmlCenRe6g

9. Jumanji: Welcome to the Jungle

RV

Wat? Sequel op de klassieke avonturenfilm uit 1995

Release: 20/12

Waarover? Vier schoolkids ontdekken een videospel waar ze nooit eerder van hoorden. Ze beginnen het te spelen en belanden in de magische wereld van Jumanji.

Ticket kopen, want: Je hebt nostalgische herinneringen aan de eerste film.

Skippen, want: Je hebt nostalgische herinneringen aan de eerste film, maar vraagt je af of Dwayne Johnson, Kevin Hart en Jack Black even grappig kunnen zijn als Robin Williams.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2QKg5SZ_35I

10. The Greatest Showman

FOX

Wat? Spektakelfilm met Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron en Zendaya.

Release: 3/1

Waarover? Geromantiseerde biografie over P.T. Barnum en zijn rariteitenkabinet in New York. De man vond de term 'showbusiness' uit, jawel.

Ticket kopen, want: Je bent dol op films bomvol romantiek, spektakel, dans en muziek.

Skippen, want: Je krijgt maagkrampen van elk soort film dat ook maar een beetje op een musical lijkt.

Check de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AXCTMGYUg9A