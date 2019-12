Juryprijs en Oscarnominatie op Kortfilmfestival Leuven voor “Da Yie” RL

08 december 2019

01u17

Bron: Belga 0 Film "Da Yie" van Antony Nti en "The Tent" van Rebecca Figenschau zijn zaterdagavond op de slotavond van het Kortfilmfestival Leuven door de jury uitgeroepen tot winnaar in de respectievelijk Vlaamse en Europese competitie voor fictie. Dit betekent in beide gevallen dat ze automatisch worden opgenomen op de longlist voor de Oscars.

Antony Nti is een jonge Antwerpse regisseur met Ghanese roots die naar Ghana trok voor deze kortfilm over een vreemdeling die de opdracht krijgt om kinderen te ronselen voor een risicovolle job. Nti won in 2016 met zijn bachelorfilm reeds de Debuutprijs op het Kortfilmfestival en bewijst met zijn afstudeerfilm voor zijn masterdiploma zijn groot talent. In haar verslag prijst de jury de kortfilm om het sterke vrouwelijke hoofdpersonage en de prikkelende openingsscène.

Trailer Da Yie

De Noorse film "The Tent" van Rebecca Figenschau kreeg zowel de jury- als publieksprijs in de Europese competitie. Deze kortfilm handelt over een familie die erop uittrekt met de tent, maar wanneer de vader per ongeluk de gebruikershandleiding verbrandt op een kampvuurtje wordt de reeds gespannen band van de familie nog meer op de proef gesteld. De jury stelde verrast te zijn door de perfect komische timing en de geestelijke dialogen vol met onuitgesproken issues van een disfunctionele familie als ze samen de ingewikkelde tent proberen op te zetten.

Overige winnaars

De juryprijs voor het Beste Debuut in de Vlaamse competitie was voor Charlotte Lybaert met "Gyre", terwijl de publieksprijs uitging naar Tijs Tofs voor "Graven". Joke Emmers werd voor haar rol in "Lieve" van Vincent Groos gelauwerd voor de Beste Acteerprestatie. De Juryprijs voor Beste Cinematografie ging uit naar Maxima Lahousse in "Nesting" van Alex Verhaest. "Raketkanon - I live in a society" van Maximiliaan Dierickx werd uitgeroepen tot beste Vlaamse documentaire, terwijl "Carrier" van Marijn Grieten de trofee won in de Vlaamse animatiecompetitie.

De persprijs in de Vlaamse fictiecompetitie was voor "Meander" van Dayo Clinckspoor. Het Vlaams Audiovisueel Fonds reikte ook weer vijf Wildcards uit voor veelbelovende studenten in de Vlaamse filmscholen.