Julie Andrews blikt terug op ‘Mary Poppins’ SDE

10 oktober 2019

20u44

Bron: E! News 0 Film 55 jaar geleden kwam de Disneyfilm ‘Mary Poppins’. Hoofdrolspeler Julie Andrews (84) heeft warme herinneringen aan de film, dat vertelt ze in het programma ‘Good Morning America’.

In ‘Good Morning America’ vertelt Julie Andrews over haar eerste grote filmrol: ‘Mary Poppins’. De actrice was amper 27 toen ze de rol kreeg en dat was best wennen, zegt ze. “Ik leerde al doende acteren”, vertelt ze. “En dat gebeurde erg snel.” Tel daarbij op dat ze rond dezelfde periode ook borstvoeding gaf aan haar pasgeboren dochter, en je begrijpt dat het een speciale periode was.

Ook haar toenmalige echtgenoot, Tony Walton, werkte mee aan de film als kostuumontwerper. En Tony verborg enkele verrassingen in de garderobe van Mary Poppins, verklapt Julie. “Hij zei: ‘Ik beeld me in dat Mary Poppins een geheim leven heeft, dat ze een soort stiekem plezier vindt in een beetje stout en slecht te zijn’. En dus verborg hij onder alle rokken andere kleuren. Dus wanneer ik bewoog, kon je hint van die kleuren zien.”

In haar privéleven kwam Julie echter in een depressie terecht, vertelt ze. “En die geweldige eerste films waren niet echt een hulp”, geeft ze toe. “Mary Poppins was op zowat elke manier perfect, en ik was dat niet. Dus ja.”