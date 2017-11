Julianne Moore speelt tweeling - in haar eentje MVO

Julianne Moore speelt tweeling in 'Suburbicon'. Film Julianne Moore genoot van de dubbelrol die ze heeft gespeeld in 'Suburbicon', de nieuwe film van George Clooney. Daarin speelt ze de tweelingzussen Rose en Margaret. Vooral het spelen van de gemene Margaret vond ze geweldig, vertelt de actrice aan het AD.

"Ze is intens slecht, vilein en gewiekst. Dat zijn eigenschappen waar ik als actrice heerlijk mee uit de voeten kan", zegt Julianne. Margaret is stikjaloers op haar zus en wil alles hebben wat zij ook heeft. "Daarvoor gaat ze erg ver", legt de actrice uit. Zelf had ze bedacht dat Margaret net als Rose het haar zou blonderen om nog meer op haar zus te lijken. "George vond het een uitstekend idee."

In 'Suburbicon' is Julianne in een paar scènes zelfs dubbel te zien. Het was nog een hele toestand om die scènes goed op te nemen, zegt ze. Eerst werd de scène opgenomen waarin ze de ene zus speelde, daarna moest iedereen van de set en mocht er niets meer worden veranderd om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Daarna speelde Julianne de andere zus en werden de opnamen samengevoegd.

Het was overigens niet de eerste keer dat Julianne twee personages in een film neerzet. In 'Wonderstruck' van Todd Haynes deed ze het ook. De actrice zegt de dubbelrollen niet uit hebzucht te hebben aangenomen. "Mijn salaris werd helaas niet verdubbeld", laat ze weten.