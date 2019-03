Julia Roberts: “Je zou ‘Pretty Woman’ nu niet meer kunnen maken” SD

19 maart 2019

15u32

Bron: The Guardian 0 Film Het zijn misschien haar meest bekende films, maar het had niet veel gescheeld of Julia Roberts (51) had de hoofdrollen in ‘Pretty Woman' en ‘Notting Hill’ niet gespeeld, zegt ze. Daarnaast laat de actrice zich ook kritisch uit over de inhoud van die eerste film.

In een interview met The Guardian blikt actrice Julia Roberts terug op haar carrière. Ook ‘Pretty Woman’, een van haar meest populaire films ooit, komt aan bod. “Ik denk niet dat je die film nu zou kunnen maken, hé?”, vraagt Roberts zich af. “Er zitten zoveel dingen in waar je een probleem van zou kunnen maken, maar dat neemt - denk ik - niet weg dat mensen er nog steeds van kunnen genieten.” De actrice vertelt verder dat ze de rol van Vivian Ward enkel mocht spelen omdat minstens acht andere grote actrices de rol afwezen. “Het heeft echt niet te maken met je talent, zeker niet in het begin. Het heeft meer te maken met geluk en met snel genoeg kunnen denken zodat je iets van dat geluk kan maken.”

Roberts geeft toe dat ook zij wel eens fouten maakt, zoals toen ze vastbesloten was om de hoofdrol in ‘Notting Hill’ af te wijzen. “Ik wilde die film echt niet doen”, vertelt ze. “Het verhaal klinkt afschuwelijk, niet? Wil je even de grootste filmster ter wereld komen spelen en dan verliefd worden op de eigenaar van een boekenwinkel? Nee!” Maar Roberts besloot om de regisseurs toch maar eens te ontmoeten en aangezien het klikte, zei ze toch maar toe. “En kijk, het bleek een geweldig juweeltje van een film te zijn!”