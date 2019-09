Exclusief voor abonnees Julia, de kleindochter van Louis de Funès, is blij met zijn nieuwe museum: “Hij was de liefste man ter wereld” TB

21 september 2019

06u00

Bron: Primo 0 Film De Franse komiek Louis de Funès kreeg deze zomer een museum in de buurt van Saint-Tropez, de badstad die hij vereeuwigde in de filmreeks ‘Le Gendarme De Saint-Tropez’. Kleindochter Julia (40) is in de wolken met het museum. “De mensen leren zo de échte Louis de Funès kennen”, citeert het weekblad Primo. “ Achter de auteur die voor vermaak zorgde, schuilt er een intellectueel die het verdient om erkend te worden.”

Op 27 januari 1983, 36 jaar geleden, overleed de Franse acteur en komiek Louis de Funès op 68-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Jarenlang was hij een van de populairste acteurs in binnen- en buitenland. Zijn grote bekendheid dankt hij voor een groot deel aan een bepaalde rol: die van inspecteur Cruchot in de serie over de gendarmes van Saint-Tropez. Kenmerkend was Cruchots driftige, opvliegende karakter. Vaak speelde De Funès ook een rijke man die alles in zijn omgeving probeerde te controleren, maar waarbij het een na het ander misging. Zijn relatief kleine gestalte compenseerde hij met een overdreven mimiek en beweeglijkheid.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis