Judi Dench blij met Razzie-nominatie: "Voor alles een eerste keer” SDE

13 maart 2020

21u43

Bron: EW 0 Film De film ‘Cats’ heeft niet bepaald goede kritieken gekregen. Met maar liefst acht Razzie-nominaties, die jaarlijks de slechtste uitvoeringen in de filmwereld ‘bekronen’, zou je het zelfs de slechtste film van het jaar kunnen noemen. Actrice Judi Dench (85) kan er wel mee lachen.

De Britse actrice Judi Dench heeft een van de hoofdrollen in ‘Cats’, een niet bepaald goed ontvangen musical. Zelf heeft ze de film nog niet gezien, vertelt ze in het radioprogramma ‘Front Row’ op BBC Radio 4. “Ik heb niets gelezen over hoe de film ontvangen is, en ik heb het ook niet gezien. Ik heb alleen een foto van mezelf gezien." En ze lacht: “Ik had ooit een kat die er zo uitzag: Carpet. Ik besefte niet dat ik Carpet aan het spelen was. Ik dacht dat ik een veel schurftigere kat speelde, die niet veel bont had. Ik had geen idee dat ik zo'n geweldige show-kat was!”

Dat ze genomineerd is voor een Razzie Award voor Slechtste Actrice in een Bijrol, vindt ze niet erg. “Is dat zo? Dat zou goed zijn! Voor zover ik weet, is dat mijn eerste keer!”