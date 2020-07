Jude Law in onderhandeling met Disney over rol van Captain Hook in ‘Peter Pan’ Redactie

08 juli 2020

20u57

Bron: AD 0 Film Disney probeert Jude Law (47) te strikken voor de rol van Captain Hook in de liveactionversie van de klassieker ‘Peter Pan’. Volgens The Wrap is de acteur in onderhandeling met de filmstudio.

Disney bracht in 1953 een animatiefilm uit gebaseerd op het boek van J.M. Barrie over het jongetje dat niet volwassen wilde worden. Het verhaal werd daarna nog een paar keer verfilmd, onder meer door Steven Spielberg die in 1991 ‘Hook’ uitbracht met Robin Williams en Dustin Hoffman in de hoofdrollen. In ‘Pan’ uit 2015 speelde Hugh Jackman de kapitein en aartsvijand van Peter Pan.

Eerder werd bekend dat Ever Anderson, de twaalfjarige dochter van Milla Jovovich en regisseur Paul W.S. Anderson, Wendy gaat spelen in de nieuwe versie van Disney, die ‘Peter Pan & Wendy’ gaat heten. Wanneer de film uit moet komen, is nog niet bekend.