Jude Law en Johnny Depp een koppel in volgende 'Fantastic Beasts' film?

De eerste beelden van Jude Law (44) als Albus Perkamentus in de Harry Potter-prequel 'Fantastic Beasts' zijn vrijgegeven. Men heeft hoge verwachtingen voor het personage, gezien schrijfster J.K. Rowling onlangs onthulde dat de geliefde schoolmeester openlijk homoseksueel is.

De vraag is of dat nu ook zo gereflecteerd zal worden in de film. Het verhaal draait rond de jeugdjaren van Newt Scamander, een schrijver wiens boeken later gelezen zullen worden door Harry Potter en zijn maten. De film speelt zich echter tientallen jaren voor de gebeurtenissen in de originele filmreeks af, en vindt ook nog eens plaats in New York in plaats van Engeland.

Belangrijke rollen zijn weggelegd voor Eddie Redmayne (Newt), Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler en Johnny Depp. Die laatste brengt de kwaadaardige Grindelwald tot leven.

J.K. Rowling suggereerde zowel in haar boeken als daarbuiten dat Grindelwald en Perkamentus een diepgaande relatie hadden. Worden Johnny en Jude binnenkort dan elkaars on-screen love interest? "Ik ga nog niet alles verklappen, want dat zou zonde zijn met nog vier films op komst," vertelt ze. "Maar in de eerstvolgende film zal de relatie tussen die twee zeker verkend worden, en bovendien zal die zich verder ontwikkelen in de andere films. We gaan helemaal van hun jeugd naar hun volwassen leven. Er staat nog héél veel te gebeuren."

Hoewel een eerste foto van alle personages werd vrijgegeven, is het op de film zelf helaas nog wachten tot 16 november 2018.

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5 Fantastic Beasts(@ FantasticBeasts) link