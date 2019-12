Josh Gad speelt de hoofdrol in reboot van

‘Honey, I Shrunk The Kids’ KD

06 december 2019

13u02

Bron: ANP 1 Film Regisseur Joe Johnston gaat een reboot maken van zijn eigen film ‘Honey, I Shrunk The Kids’ uit 1989. Dat meldt Variety. Josh Gad zal de hoofdrol op zich nemen. Het is mede door de ‘Frozen’-acteur dat de reboot er komt.

De film volgt de nu volwassen zoon van de wetenschapper die per ongeluk zijn kinderen laat krimpen door een van zijn uitvindingen. Josh Gad, onder meer bekend als de stem van sneeuwpop Olaf uit ‘Frozen’, speelt de zoon. Een logische keuze, want dat er een reboot komt van de familiefilm zou mede te danken zijn aan de acteur. Hij stapte meermaals naar Disney met dat idee. Het is nog niet duidelijk wanneer het vervolg op ‘Honey, I Shrunk The Kids’ in de bioscopen moet draaien.

De kans lijkt klein dat Rick Moranis, die de hoofdrol van de uitvinder vertolkte, terugkeert. De acteur, ook bekend van films als ‘Ghostbusters’ en ‘Parenthood’, ging eind jaren negentig met pensioen om na het overlijden van zijn vrouw volledig te zorgen voor hun kinderen. Wel deed hij sporadisch stemmenwerk. ‘Honey, I Shrunk The Kids’ kreeg in 1992 al het vervolg ‘Honey, I Blew Up the Kid’ en opvolger ‘Honey, We Shrunk Ourselves’ in 1997. Ook werd er een tv-serie van gemaakt.