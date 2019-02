Johnny Flynn speelt David Bowie in biografische film MVO

01 februari 2019

12u03

Bron: ANP 0 Film De Britse muzikant en acteur Johnny Flynn gaat de rol van David Bowie spelen in de biografische film ‘Stardust’. De film gaat over de opkomst van de superster begin jaren 70 met zijn eerste bezoek aan Amerika in 1971 - een reis die de inspiratie vormde tot het ontstaan van zijn iconische alter ego Ziggy Stardust.

De opnames staan gepland voor juni van dit jaar. Bowie is niet de enige superster over wie een biopic gemaakt wordt. Ook over de Canadese zangeres Céline Dion is in Frankrijk een biografische film in de maak. Wanneer de film uitkomt is nog niet bekend. Jena Malone en Marc Maron zullen de andere hoofdrollen spelen.

Flynn is bekend van zijn rol in de Netflix-serie ‘Lovesick’ en de National Geographic-serie ‘Genius’, waarin hij een jonge Albert Einstein speelde. Hij is momenteel te zien in de serie Vanity Fair, die op Amazon wordt uitgezonden.