Johnny Depp was niet geliefd op 'Pirates Of The Caribbean'-set: "Disney had een hekel aan Jack Sparrow, omdat ik hem 'gay' speelde" MVO

04 oktober 2018

13u47 4 Film Johnny Depp en het productieteam van 'Pirates Of The Caribbean'konden tijdens het filmen totaal niet met elkaar overweg. Depp werd zelfs bijna ontslagen omdat hij het ondertussen iconische personage Jack Sparrow niet neerzette zoals de studio dat wilde.

"Ze vroegen me constant: waar ben je eigenlijk mee bezig?" herinnert Johnny zich in het magazine GQ. "Wat is er mis met jouw Jack Sparrow? Wat is er mis met zijn armen, waarom loopt hij zo raar? Is hij gehandicapt? Is hij achterlijk? Of is hij misschien homo?"

Depp kon er niet om lachen. "Ik voelde dat ik juist zat, dat dit de manier was waarop hij gespeeld moest worden en dat het zou aanslaan. Disney geloofde echter niet dat mijn excentrieke Jack bij het grote publiek in de smaak zou vallen. Ze dreigden er zelfs mee om me te ontslaan. Maar ik zei: wel, ontsla me dan maar! Je wist toch op voorhand wie je inhuurde voor de rol? Al mijn personages hebben een eigenaardig kantje."

Homo

Vooral met de opmerking over de geaardheid van Sparrow had Depp het moeilijk. "Die commentaren kwamen van een vrouw die zelf lesbisch was, dus ik snapte niet waarom ze er een probleem mee had. Ik zei haar grappend dat ál mijn personages gay waren, en als ze dat niet wilden, moesten ze maar iemand anders aannemen. Ik bedoel, had ze dan geen énkele van mijn vorige films gezien? Kijk naar mijn werk voor je me inhuurt!"

Geen script

Johnny verwijst daarmee naar het feit dat hij zelf een bepaalde draai geeft aan al zijn personages. Hij wijkt dan weliswaar af van het script, iets dat grote studio's niet altijd appreciëren. "Soms begon ik gewoon zelf een dialoog met mijn tegenspelers, om te zien waar het naartoe ging," legt hij uit. "Freestyle. Die manier van werken heeft Jack Sparrow gemaakt tot wie hij nu is. Toegegeven, mijn collega's keken me in het begin vreemd aan, maar ja..."

Gelukkig bleef hij bij zijn beslissing. "Zelfs toen ze voor het eerst kwamen aanlopen met de boodschap 'Nee, nee, nee, je doet het verkeerd', hield ik voet bij stuk. Mijn buikgevoel vertelde me dat ik wel goed bezig was, en dat is achteraf gelukkig ook gebleken."

In de volgende 'Pirates'-films mocht Johnny gewoon zijn ding doen en omarmden zelfs de grootste sceptici de eigenzinnige piraat volledig.