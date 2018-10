Johnny Depp speelt hoofdrol in film over het Minamata-schandaal KD

23 oktober 2018

20u55

Bron: Deadline 0 Film Johnny Depp (55) heeft een nieuwe rol te pakken. De acteur zal de wereldberoemde fotograaf W. Eugene Smith vertolken in de nieuwe speelfilm Minamata. Dat meldt Deadline.

Minamata vertelt het waargebeurde verhaal van de gevierde oorlogsfotograaf W. Eugene Smith (1918-1978) die, na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, een teruggetrokken leven leidt. In de jaren zeventig reisde hij in opdracht van Life Magazine met zijn camera naar Japan om het Minamata-schandaal te documenteren. De opnames van de film beginnen in januari 2019. Er wordt onder andere in Japan en Servië op locatie gefilmd.

Minamata is een kustdorp dat vernietigd werd door kwikvergiftiging. Het werd veroorzaakt door de Chisso-fabriek. Het schandaal werd door de plaatselijke overheid en politie in de doofpot gestopt. De zaak tegen het bedrijf dat verantwoordelijk geacht wordt voor de milieuramp is nog steeds één van de grootste compensatiezaken aller tijden, waarbij de slachtoffers van de 'ziekte van Minamata' vandaag de dag nog steeds een schadevergoeding eisen.

