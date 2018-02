John Travolta werkt aan Grease-reünie MVO

23 februari 2018

07u10 2 Film Het veertigjarig jubileum van de filmhit Grease wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Hoofdrolspeler John Travolta heeft grote plannen, zo vertelt hij aan The Mirror. "Ik kan het alleen nog niet vertellen. Nog een paar weken wachten, maar ik moet al bijna huilen als ik er aan denk", aldus John. "Jullie gaan het fantastisch vinden."

Grease, ook met Olivia Newton-John, kwam uit in 1978. De film was een daverend succes en geldt als een klassieker. Een vervolg in 1982 zonder John en Olivia had beduidend minder succes.

De film keert in april in ieder geval in een aantal landen terug in de bioscoop. Een bron zegt tegen The Mirror dat John en Olivia mogelijk de liedjes uit de film weer gaan zingen tijdens een speciaal reünie-evenement.