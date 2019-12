John Travolta ontdekt foutje in Tarantino’s ‘Once Upon A Time In Hollywood’ MVO

09 december 2019

13u00

Bron: ANP 0 Film Filmliefhebber én vliegtuigfanaat John Travolta heeft zijn vriend Quentin Tarantino ‘betrapt’ op het maken van een foutje in zijn laatste film ‘Once Upon A Time Hollywood’. Travolta, die met Tarantino samenwerkte tijdens Pulp Fiction in 1994, meent dat het karakter van Leonardo DiCaprio in een vliegtuig vloog dat nog niet bestond in het tijdperk waarin de film zich afspeelt. Dit meldt The Wrap.

“Rick Dalton, Leonardo’s personage, vloog volgens de verteller van het verhaal vanuit Italië met een Boeing 747. Maar de 747 had pas een eerste testvlucht in februari 1969 en ging in januari 1970 voor het eerst de vlucht in. Dat betekent dat ze er in de film 9 maanden naast zitten. Dalton moet in een Boeing 707 hebben gevlogen,” aldus Travolta, die zelf een geregistreerd piloot is.

Echt een grove fout vindt Travolta het niet, omdat de film een beeld geeft van de filmindustrie uit die tijd, gezien door Tarantino’s ogen. “Ik herinner me nog hoe het hier in LA was rond die periode. Tarantino is een geweldige filmmaker die als geen ander onze geschiedenis kan weergeven.”