John Travolta (64) werkt aan reünie Grease: "Ik moet huilen als ik eraan denk" MVO/SB

23 februari 2018

07u10

Bron: AD 7 Film Acteur John Travolta werkt in het diepste geheim aan een reünie van Grease. Samen met Olivia 'Sandy' Newton-John (69) heeft hij plannen de 40ste verjaardag van de romantische filmmusical uit 1978 te vieren.

Travolta klapte tegen de Britse krant The Mirror uit de school dat de concrete plannen rond de reünie binnenkort worden bekendgemaakt. "We hebben grote plannen dit jaar, maar meer kan ik niet vertellen'', aldus de inmiddels 64-jarige wereldster. Het raakt hem diep. "Ik kan wel huilen als ik eraan denk. Het wordt geweldig!''

Volgens Travolta, die in de huid kroop van womanizer Danny Zuko, is het Grease-nummer 'You're the one that I want' het beste duet aller tijden. Ook 'Hopelessly devoted to you' draagt hij een warm hart toe.

Een anonieme bron liet The Mirror weten dat Travolta en Newton-John samenkomen om te zingen. "Er is hen van alles aangeboden. Van een wereldtour tot een televisieserie waarin ze hun liefdesverhaal nog eens dunnetjes over doen. Maar het meest voor de hand ligt een evenement waarmee ze de release van een speciale filmversie vieren.''

Eerder werd al bekendgemaakt dat een speciale versie van Grease eind april in een aantal landen in de bioscopen draait. Het verhaal van Danny en Sandy was een daverend succes en geldt als een klassieker. Een vervolg in 1982 zonder John en Olivia had beduidend minder succes.